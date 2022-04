Atelier dessin à St-Martin-de-la-Mer Saint-Martin-de-la-Mer, 3 avril 2022, Saint-Martin-de-la-Mer.

Atelier dessin à St-Martin-de-la-Mer Saint-Martin-de-la-Mer

2022-04-03 14:00:00 – 2022-04-03 17:00:00

Saint-Martin-de-la-Mer Côte-d’Or Saint-Martin-de-la-Mer

EUR 20 Cet atelier en salle est accessible à tous les niveaux de dessin et vise à exercer l’œil pour apprendre à observer, travailler les proportions et les volumes.

Au gré des inspirations et guidés par des démonstrations, nous réaliserons des croquis ou dessins plus aboutis de différents sujets, naturalistes ou non. Il sera également possible de travailler sur des travaux en cours. Un temps pour soi, en tête à tête avec des sujets de saison. Toutes les techniques de dessin et peinture sont possibles, il est demandé d’apporter son propre matériel, au choix et selon vos envies !

vanessa.damianthe@gmail.com http://www.vanessa-damianthe.com/

