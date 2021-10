La baule 181,avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Atelier Dessin 181,avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

181, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule, le samedi 23 octobre à 14:00

Atelier de dessin pour les enfants à partir de 6 ans. Animé par l’illustratrice SERVAN. Gratuit-Incription obligatoire places limitées

Atelier de dessin pour les enfants à partir de 6 ans. Animé par l’illustratrice SERVAN. Gratuit-Incription obligatoire places limitées 181,avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule 181, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T15:30:00

