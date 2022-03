Atelier « désintoxication de la langue de bois », 26 mars 2022, .

2022-03-26

Horaire : 14:00

Gratuit : oui

Atelier d’échange et d’écriture, animé par Philippe Merlant, du collectif L’Ardeur. Comprendre ensemble les subtilités du langage en politique ou dans le monde professionnel et identifier les différentes formes de manipulation. Parce que les manipulations du langage dans nos relations institutionnelles (CAF, Pôle emploi…), politiques (média, vie politique…) et surtout professionnelles (nouveau management, protocoles, démarche qualité, évaluations, compétences…) modifient notre perception du monde et plus encore la perception de nos métiers et visent à les détruire… Un atelier pour identifier les différentes formes de manipulation, s’exercer à les comprendre et les déconstruire, et imaginer les résistances collectives, sous le prisme de l’humour.

