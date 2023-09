Atelier design La Serre habitée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier design La Serre habitée Paris, 8 novembre 2023, Paris. Du mercredi 10 janvier 2024 au mercredi 14 février 2024 :

mercredi

de 09h00 à 16h00

Du mercredi 08 novembre 2023 au mercredi 13 décembre 2023 :

mercredi

de 09h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. payant Le mercredi en journée 9 h – 12 h / 13 h – 16 h (36 heures : 6 h x 6 j) > CYCLE 1 Du 8 novembre 2023 au 13 décembre 2023 > CYCLE 2 Du 10 janvier 2024 au 14 février 2024

Vous aurez l’opportunité de concevoir un projet de design circulaire et de profiter du matériel d’un Fab Lab. Les participants auront l’opportunité de concevoir un projet de design circulaire en se basant sur l’environnement local de la rue Piat (20°). Objectifs : identifier les ressources matérielles disponibles, expérimenter la transformation de ces matériaux, produire un objet qui exploitera les qualités remarquées du matériau ainsi que les méthodes de transformation découvertes. L’atelier sera animé par Leslie Landucci, Designer. La Serre habitée 57-59 rue Piat 75020 Paris Contact : +33667391974

