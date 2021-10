Villeneuve-d'Ascq Ferme d'en Haut Nord, Villeneuve-d'Ascq Atelier Désencombrer son intérieur: pourquoi ? comment ? Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Vendredi 15 octobre 2021 à 18h à la Ferme d’en Haut, un atelier avec Sophie FRYS qui partage trucs et astuces. Initiation au “troc party” ### Inscription Inscription à compter du 2 octobre 2021 [via le formulaire en ligne](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-desencom). ### Renseignements auprès du service développement durable 03 20 43 19 50 ou [ddvascq@villeneuvedascq.fr](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)

Gratuit sur inscription

Ferme d'en Haut 268, rue Jules Guesde Flers Bourg – Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

