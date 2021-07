Mâcon Atelier descombin Mâcon, Saône-et-Loire Atelier Descombin Atelier descombin Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Lors de cette ouverture exceptionnelle de l’atelier du sculpteur Maxime Descombin à Champlevert, vous pourrez découvrir une exposition permanente de dessins et de sculptures de l’artiste et une exposition temporaire spécialement conçue pour les Journées européennes du patrimoine. Différents ouvrages édités par l’association pour l’Atelier Descombin seront également présentés. Exposition temporaire : « Le relief dynamystique » ou l’Art du vitrail chez Descombin (présentation enrichie).

Visites libres et gratuites

