Semoy Bibliothèque municipale George-Sand Loiret, Semoy Atelier des vacances ré-créatives « création d’un masque » Bibliothèque municipale George-Sand Semoy Catégories d’évènement: Loiret

Semoy

Atelier des vacances ré-créatives « création d’un masque » Bibliothèque municipale George-Sand, 3 novembre 2021, Semoy. Atelier des vacances ré-créatives « création d’un masque »

Bibliothèque municipale George-Sand, le mercredi 3 novembre à 15:00

La bibliothèque vous propose des vacances re-créatives ! Durant cet atelier, chaque participant (enfant ou adulte) fabrique son propre masque à partir de matériaux détournés et recyclés (perles, bouchons, bouts de laine, de tissus, coquillages, cailloux, végétaux… [Programme](https://www.ville-semoy.fr/les-vacances-re-creatives/)

inscriptions obligatoires au 02 38 86 12 05, à partir du 20 octobre, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Ce temps d’échange intergénérationnel, gratuit et ouvert à tous, vous propose de découvrir, aux côtés d’une personne confirmée, une activité manuelle. Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T15:00:00 2021-11-03T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Semoy Autres Lieu Bibliothèque municipale George-Sand Adresse 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Ville Semoy lieuville Bibliothèque municipale George-Sand Semoy