Atelier des vacances : poterie – Manoir du Tourp La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Atelier des vacances : poterie – Manoir du Tourp La Hague, 3 mai 2022, La Hague. Atelier des vacances : poterie – Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp La Hague

2022-05-03 14:30:00 – 2022-05-03 Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp

La Hague Manche Découvrez cette technique utilisée par nos lointains ancêtres avant l’invention du tour et réalisez de jolis pots en argile.

Ils seront ensuite décorés en s’inspirant de modèles datant du néolithique, retrouvés lors de fouilles archéologiques.

Pour tous. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Séances à 14h30 et à 16h30.

Sur réservation. Découvrez cette technique utilisée par nos lointains ancêtres avant l’invention du tour et réalisez de jolis pots en argile.

Ils seront ensuite décorés en s’inspirant de modèles datant du néolithique, retrouvés lors de fouilles archéologiques.

Pour… +33 2 33 01 85 89 http://www.letourp.com/ Découvrez cette technique utilisée par nos lointains ancêtres avant l’invention du tour et réalisez de jolis pots en argile.

Ils seront ensuite décorés en s’inspirant de modèles datant du néolithique, retrouvés lors de fouilles archéologiques.

Pour tous. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Séances à 14h30 et à 16h30.

Sur réservation. Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp La Hague

dernière mise à jour : 2022-01-28 par OT Cotentin – La Hague

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp Ville La Hague lieuville Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp La Hague Departement Manche

La Hague La Hague Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/

Atelier des vacances : poterie – Manoir du Tourp La Hague 2022-05-03 was last modified: by Atelier des vacances : poterie – Manoir du Tourp La Hague La Hague 3 mai 2022 La Hague manche

La Hague Manche