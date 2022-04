Atelier des vacances : parures gauloises – Manoir du Tourp

Atelier des vacances : parures gauloises – Manoir du Tourp, 21 juillet 2022, . Atelier des vacances : parures gauloises – Manoir du Tourp

2022-07-21 – 2022-07-21 Créez de jolis bijoux à partir de coquillages et d’argile. L’occasion également de découvrir des techniques utilisées par nos ancêtres comme la poterie ou le perçage des coquillages.

Les enfants doivent être accompagnés.

1h. 3€ / personne. Sur réservation.

