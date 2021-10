Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Atelier des vacances : Les secrets du sculpteur Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard Doubs Montbéliard EUR 3 3 Activité des vacances dans le cadre de l’exposition “Dualités”. Laissons-nous conter le récit de la belle et triste Arian, du héros David ayant vaincu Goliath ou d’une curieuse pyramide renversée Au fil des sculptures, scrutons les détails, décryptons les matériaux et testons quelques outils. > De 10h à 11h30 : visite-atelier 4-6 ans.

> De 14h à 16h : visite-atelier 7-12 ans. > Sur réservation par téléphone

> Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

