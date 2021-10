Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Atelier des vacances : Le bestiaire de Jean Messagier Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Atelier des vacances : Le bestiaire de Jean Messagier 2021-10-28 – 2021-10-28 Musée d'Art et d'Histoire Beurnier Rossel 8 Place Saint-Martin
Montbéliard Doubs

Montbéliard Doubs Dans le cadre de l’exposition ” Unique et multiple” Une incursion dans l’art de Jean Messagier. Atelier des vacances

Le bestiaire de Jean Messagier Avez-vous vu Les lièvres d’hiver ou Les Chiens au soleil levant ? Un chameau, un pic épeiche, un drôle de dindon, une guêpe alerte ou des montbéliardes endormies nous guettent!

Emparons-nous de ce bestiaire, baigné d’humour et de poésie puis croquons notre animal, entre pastels et collages. De 10h à 11h30 pour les 4-6 ans

De 14h à 16h pour les 7-12 ans Sur réservation par téléphone > Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Musée d'Art et d'Histoire Beurnier Rossel 8 Place Saint-Martin Ville Montbéliard lieuville 47.50991#6.79767