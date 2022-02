Atelier des vacances : laine feutrée – Manoir du Tourp La Hague, 3 mars 2022, La Hague.

2022-03-03 16:00:00 – 2022-03-03 17:00:00 Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp

La Hague Manche

À partir de la toison brute du Roussin de la Hague et après avoir cardé et feutré la laine à la main, les petits confectionnent de petits objets rigolos et laissent parler leur créativité.

3€ par personne réalisant un objet – Sur réservation – Les enfants doivent être accompagnés.

