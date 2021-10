Atelier des vacances – La frabrique de l’onirique Les Tanneries – Centre d’art contemporain, 2 novembre 2021, Amilly.

Atelier des vacances – La frabrique de l’onirique

Les Tanneries – Centre d’art contemporain, le mardi 2 novembre à 09:00

Jouant de l’ancienne circulation de l’eau sous la tannerie d’origine aujourd’hui réhabilitée, Martine Aballéa installe dans la Grande Halle un décor poétique et sensoriel. Une vague de tissu ondulante et scintillante de 30 mètres de long trouve sa source au pied d’un grand ensemble d’artefacts en verre lumineux. Sur un mince fil tendu entre rêve et réalité, nature et artifice, clarté et obscurité, l’artiste invente une nouvelle histoire pour le lieu, au travers d’une expérience immersive et poétique. >> Par de petites interventions plastiques – ajouts d’un élément ou d’une matière, recouvrements provisoires, etc. – appliquées à un objet ou à un petit endroit choisi, introduisez du fantastique dans l’ordinaire pour amorcer un récit mystérieux ! Atelier gratuit et accessible à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et Pass Sanitaire requis à partir de 12 ans. Réservation nécessaire : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.85.28.50.

Voir https://www.lestanneries.fr/

Les Tanneries – Centre d’art contemporain 234 Rue des Ponts, Amilly Amilly



