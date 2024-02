Atelier des vacances Incroyables transformations ! Centre culturel J.-R. Leygues Villeneuve-sur-Lot, lundi 19 février 2024.

Atelier des vacances Incroyables transformations ! Centre culturel J.-R. Leygues Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Depuis l’Antiquité, les habitants du Villeneuvois ont suivi différentes tendances et modes !

Et si on organisait une fashion week historique ?

Le temps d’un atelier, imagine des tenues futuristes en t’inspirant des vêtements du passé.

Nombre de place limité, réservation conseillée.

A partir de 7 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 14:30:00

fin : 2024-02-19

Centre culturel J.-R. Leygues 23 Rue Étienne Marcel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier des vacances Incroyables transformations ! Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-02-13 par OT du Grand Villeneuvois CDT47