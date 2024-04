Atelier des vacances enfants vannerie sauvage Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague, jeudi 1 août 2024.

Atelier des vacances enfants vannerie sauvage Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague Manche

Après avoir repéré et collecté en extérieur les tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un attrape-rêves ou d’autres objets décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie.

Pour les 6-12 ans Sur réservation. 2 séances 14h ou 15h30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 14:00:00

fin : 2024-08-01 15:00:00

Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp

La Hague 50440 Manche Normandie

