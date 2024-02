Atelier des vacances d’hiver La danse des fils Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa Le Havre, mercredi 28 février 2024.

Sur un métier à tisser, je ferai passer ma navette fil en-dessous, fil en-dessus.

Mes couleurs choisies monteront petit à petit un paysage abstrait.

Patience et méticulosité nécessaires, moment méditatif garanti, et pour une fois, petits et grands seront conviés à travailler ensemble, qu’ils se connaissent… ou pas !

Technique laine, tissage

3 ateliers de 2h, présence requise aux trois séances

A partir de 7 ans

Réservation obligatoire

Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 10:00:00

fin : 2024-03-01



