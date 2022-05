Atelier des vacances au musée Toulouse-Lautrec Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Deux stages autour de l’exposition sont proposés aux enfants : ### Stage d’art plastique De lundi **18** au vendredi **22 juillet**. Degas et Lautrec étaient passionnés de chevaux : à ton tour de découvrir les secrets de cet animal et de ses performances. ### Stage de théâtre De lundi **22** au vendredi **26 août**. Au travers des œuvres de l’exposition, découvrez et comprenez l’importance de la gestuelle et de la pose des modèles et des personnes pour les deux artistes. ### Informations * Public : 5 à 11 ans * Durée : 2 heures * Horaires : 9h30 à 11h30 * Tarif : 65 € les 5 séances

Deux stages autour de l’exposition temporaire “Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas” sont proposés aux enfants Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Tarn

