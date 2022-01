ATELIER DES VACANCES AU MTL Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

ATELIER DES VACANCES AU MTL Musée Toulouse-Lautrec, 21 février 2022, Albi. ATELIER DES VACANCES AU MTL

du lundi 21 février au vendredi 25 février à Musée Toulouse-Lautrec

Après une visite du musée, les enfants créeront une affiche pour les 100 ans du mTL. De 9h30 à 11h30 au musée Toulouse-Lautrec Inscription obligatoire : 05 63 49 48 95

Inscription obligatoire

Tous au mTL pour les vacances ! Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T09:30:00 2022-02-21T11:30:00;2022-02-22T09:30:00 2022-02-22T11:30:00;2022-02-23T09:30:00 2022-02-23T11:30:00;2022-02-24T09:30:00 2022-02-24T11:30:00;2022-02-25T09:30:00 2022-02-25T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Musée Toulouse-Lautrec Adresse Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Ville Albi lieuville Musée Toulouse-Lautrec Albi Departement Tarn

Musée Toulouse-Lautrec Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

ATELIER DES VACANCES AU MTL Musée Toulouse-Lautrec 2022-02-21 was last modified: by ATELIER DES VACANCES AU MTL Musée Toulouse-Lautrec Musée Toulouse-Lautrec 21 février 2022 Albi Musée Toulouse-Lautrec Albi

Albi Tarn