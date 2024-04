Atelier des vacances adultes vannerie sauvage Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague, jeudi 25 avril 2024.

Atelier des vacances adultes vannerie sauvage Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague Manche

Après avoir repéré et collecté en extérieur les tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un attrape-rêves ou d’autres objets décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie.

Pour les plus de 12 ans Sur réservation.

Après avoir repéré et collecté en extérieur les tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un attrape-rêves ou d’autres objets décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie.

Pour les plus de 12 ans Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 11:00:00

fin : 2024-04-25 12:30:00

Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp

La Hague 50440 Manche Normandie

L’événement Atelier des vacances adultes vannerie sauvage Manoir du Tourp La Hague a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Cotentin La Hague