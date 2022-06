Atelier des vacances à la Ferme du Parcot

2022-07-06 – 2022-07-06 Viens découvrir les richesses de la Ferme du Parcot de façon ludique et créative. Plonge dans l'histoire de la forêt de la Double et de ses habitants grâce à des ateliers thématiques sous forme de missions : mission traces, plantes, minuscules de 15h à 16h pour les 5-7 ans 2 €/enf, sur réservation : 05.53.81.99.28

