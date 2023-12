Cet évènement est passé Exposition Ombre et lumière Atelier des Ursulines Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lannion Exposition Ombre et lumière Atelier des Ursulines Lannion, 9 décembre 2023, Lannion. Lannion Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-09 14:30:00

fin : 2023-12-24 18:30:00 . 53e salon photographique d’Objectif Image Trégor, avec 65 photos, 45 auteurs et 40 % des images en noir et blanc.

« L’interprétation des images est une expérience personnelle, quelques photos font sortir de l’ombre quelques souvenirs ou quelques images déjà vus… ». .

Atelier des Ursulines Place des Patriotes

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Code postal 22300 Lieu Atelier des Ursulines Adresse Atelier des Ursulines Place des Patriotes Ville Lannion Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Atelier des Ursulines Lannion Latitude 48.7309 Longitude -3.4549434 latitude longitude 48.7309;-3.4549434

Atelier des Ursulines Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/