Aline, vous initiera à travers, des recherches et des jeux à la lecture des traces et indices de la faune sauvage, en passant par le dessin, les récits, une approche parfois scientifique, les apprentis trappeurs seront comblés. Information et réservation : 04 68 05 22 42

