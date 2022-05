ATELIER DES SAVONS ARTISANAUX La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hérault

La Salvetat-sur-Agout

ATELIER DES SAVONS ARTISANAUX La Salvetat-sur-Agout, 18 mai 2022, La Salvetat-sur-Agout. ATELIER DES SAVONS ARTISANAUX La Salvetat-sur-Agout

2022-05-18 14:30:00 – 2022-05-18 17:00:00

La Salvetat-sur-Agout Hérault La Salvetat-sur-Agout Venez découvrir ce Que contiennent des savons artisanaux et naturels Venez découvrir ce Que contiennent des savons artisanaux et naturels +33 9 77 68 14 56 Venez découvrir ce Que contiennent des savons artisanaux et naturels La Masca

La Salvetat-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-05-13 par OT MLHL – BIT La Salvetat

Détails Catégories d’évènement: Hérault, La Salvetat-sur-Agout Autres Lieu La Salvetat-sur-Agout Adresse Ville La Salvetat-sur-Agout lieuville La Salvetat-sur-Agout Departement Hérault

La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-salvetat-sur-agout/

ATELIER DES SAVONS ARTISANAUX La Salvetat-sur-Agout 2022-05-18 was last modified: by ATELIER DES SAVONS ARTISANAUX La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout 18 mai 2022 Hérault La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout Hérault