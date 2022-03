Atelier des savoir-faire Nouans-les-Fontaines, 7 juillet 2022, Nouans-les-Fontaines.

Atelier des savoir-faire Nouans-les-Fontaines

2022-07-07 09:00:00 – 2022-03-26 14:00:00

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire Nouans-les-Fontaines

75 EUR 75 Faire son pain au levain

Si vous êtes curieux,si vous voulez comprendre l’alchimie du pain, mettre la main à la pâte et ne pas être dans le pétrin pour faire votre pain.

Durant cet atelier, vous apprendrez à faire votre pain au levain à la main. Une journée conviviale animée par Thierry, faiseur de pain depuis … bien longtemps, pour faire & aborder toutes les étapes du pain au levain

-apprendre les proportions nécessaires pour réussir sa fermentation suivant la température,

-se familiariser manuellement au dosage eau/farine,

-apprendre à pétrir efficacement,

-maîtriser les temps de fermentation,

-savoir façonner,

-comment cuire avec votre four électrique,

-comment reconnaître du bon pain, choisir ses ingrédients bios,

et bien d’autres informations, …

Durant cet atelier, vous apprendrez à faire votre pain au levain à la main. Une journée conviviale animée par Thierry, faiseur de pain depuis … bien longtemps, pour faire & aborder toutes les étapes du pain au levain.

contact@dordinaire.fr +33 6 77 56 01 53 https://www.dordinaire.fr/

Valerie Huyghe

Nouans-les-Fontaines

