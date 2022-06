Atelier des savoir-faire – LES Z’ARTISANALES – Fête de l’artisanat d’art

Atelier des savoir-faire – LES Z’ARTISANALES – Fête de l’artisanat d’art, 20 juillet 2022, . Atelier des savoir-faire – LES Z’ARTISANALES – Fête de l’artisanat d’art



2022-07-20 13:30:00 – 2022-07-20 21:00:00 EUR Atelier des savoir-faire – LES Z’ARTISANALES – Fête de l’artisanat d’art Le mercredi 20 juillet de 13h30 à 21h, à l’Atelier des savoir-faire, à Ravilloles. Vente – Démonstration – Animations

Soirée musicale avec Benjamin Nedey

Buvette et petite restauration sur place Entrée gratuite Atelier des savoir-faire – LES Z’ARTISANALES – Fête de l’artisanat d’art Le mercredi 20 juillet de 13h30 à 21h, à l’Atelier des savoir-faire, à Ravilloles. Vente – Démonstration – Animations

Soirée musicale avec Benjamin Nedey

Buvette et petite restauration sur place Entrée gratuite dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville