Ravilloles Jura Ravilloles EUR Atelier des savoir-faire – Exposition : De l’excellence à l’élégance Du 9 avril au 5 novembre, à l’Atelier des savoir-faire, à Ravilloles. Si la tisserande tisse, que la relieuse relie et que le doreur dore, que font donc le dominotier, le dinandier et le lapidaire ?

De la matière première à l’œuvre achevée, partez à la découverte de métiers d’art exceptionnels que rares dans notre exposition temporaires. Période d’ouverture :

Vacances scolaires (toutes zones) : du mardi au samedi de 13h30 à 18h00.

Mai, juin, septembre : du mardi au samedi de 13h30 à 18h00

juillet et août : tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 14h à 18h30 Tarifs :

Adultes 6 € / Enfants (6-18 ans) 4 € / Enfant (-6 ans) Gratuit

