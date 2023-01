Atelier des savoir-faire : Exposition Artisans, passeurs de savoir-faire Ravilloles Ravilloles Ravilloles Catégories d’Évènement: Jura

Atelier des savoir-faire : Exposition Artisans, passeurs de savoir-faire Ravilloles, 4 février 2023

2023-02-04 13:30:00 – 2023-03-04 18:00:00

Jura Ravilloles Atelier des savoir-faire : Exposition Artisans, passeurs de savoir-faire L’Atelier des savoir-faire ouvre ses portes aux publics du 04 février au 04 mars 2023, en présentant une toute nouvelle exposition.

L’exposition Artisans, passeurs de savoir-faire, vous invite à découvrir des métiers parfois insoupçonnés, et dont chacun est présenté par un artisan membre du réseau de l’Atelier des savoir-faire. Ces derniers offrent au public un aperçu des coulisses de leurs ateliers, des défis spécifiques à la pratique de leur artisanat, de leurs parcours, mais aussi du contenu des stages qu’ils proposent à l’Atelier des savoir-faire.

Cette nouvelle exposition vient souligner le désir de mettre à l’honneur les artisans formateurs ainsi que les stages de formation, et ce d’autant plus depuis l’obtention de la certification Qualiopi. contact.asf@hautjurasaintclaude.fr +33 3 84 42 65 06 Ravilloles

