2022-07-06 – 2022-08-31 Atelier des savoir-faire – Démonstration tournage sur bois Du 6 juillet au 31 août à l’Atelier des Savoir Faire, Ravilloles. Quentin ROBLIN, récemment médaillé d’or en tant que meilleur apprenti de France au niveau national réalisera des démonstrations de tournage sur bois. Horaires de démonstrations :

