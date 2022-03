Atelier des savoir-faire – avril 2022 Bibliothèque d’Olivet Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Atelier des savoir-faire – avril 2022 Bibliothèque d’Olivet, 5 avril 2022, Olivet. Atelier des savoir-faire – avril 2022

Bibliothèque d’Olivet, le mardi 5 avril à 18:00

Le supermarché coopératif olivetain La Gabare propose un atelier pour apprendre à réaliser des boutures et ainsi réaliser des clones de plantes “mères ” pour produire gratuitement de nouvelles plantes, aux caractéristiques identiques. Places limitées, inscription indispensable au 02 38 25 06 16 ou bibliotheque.olivet.fr

Sur inscription

atelier pour apprendre à réaliser des boutures Bibliothèque d’Olivet 21 Rue du Pressoir Tonneau Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T18:00:00 2022-04-05T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Bibliothèque d'Olivet Adresse 21 Rue du Pressoir Tonneau Ville Olivet lieuville Bibliothèque d'Olivet Olivet Departement Loiret

Bibliothèque d'Olivet Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Atelier des savoir-faire – avril 2022 Bibliothèque d’Olivet 2022-04-05 was last modified: by Atelier des savoir-faire – avril 2022 Bibliothèque d’Olivet Bibliothèque d'Olivet 5 avril 2022 Bibliothèque d'Olivet Olivet Olivet

Olivet Loiret