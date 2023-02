Atelier des savoir-faire : Ateliers enfants pour les vacances de février Ravilloles Catégories d’Évènement: Jura

Jura Atelier des savoir-faire : Ateliers enfants pour les vacances de février Les ateliers ont lieu les mercredis après-midi pendant les vacances scolaires (toutes zones confondues) > Le mercredi 8 février, fabrication d’un dessous de verre en mosaïque avec Chantal Haller

> Le mercredi 15 février, peinture sur soie avec Isabelle Menozzi

> Le mercredi 22 février, réalisation de stickers avec Marine Egraz

> Le mercredi 1er mars, confection d’un petit tableau en marqueterie de paille avec Pascale Grumet Chaque atelier est à 10€ par enfant, sur réservation au 03 84 42 65 06 Horaires :

Pour les 7-12 ans, atelier de 14h à 15h30

Pour les 4-6 ans, atelier de 16h à 17h contact.asf@hautjurasaintclaude.fr +33 3 84 42 65 06 https://www.atelierdessavoirfaire.fr/ Atelier des savoir-faire

