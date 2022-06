Atelier des savoir-faire : Ateliers enfant Peinture sur soie avec Isabelle MENOZZI.V

2022-08-10 – 2022-08-10 Atelier des savoir-faire : Ateliers enfant Peinture sur soie avec Isabelle MENOZZI.V Mercredi 10 août, à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles. Atelier Peinture sur soie avec Isabelle MENOZZI.V 10h à 12h : Crée un petit carré de soie (13-18ans).

14h à 15h30 : Crée un petit carré de soie (7-12 ans).

16h à 17h : Crée un petit tableau ( 4-6 ans) Sur réservation 03 84 42 65 06

