Atelier des p’tits curieux “Musique botanique”

Atelier des p’tits curieux “Musique botanique”, 3 août 2022, . Atelier des p’tits curieux “Musique botanique”

2022-08-03 09:30:00 – 2022-08-03 10:00:00 EUR 3 Accompagné de Karine ton animatrice nature, participe à un atelier de fabrication d’instruments de musique à partir de feuille, coque de fruits, bois, roseaux ou bambou. Découvre les sons de la Nature, et apprends à fabriquer des instruments de musique avec des éléments naturels.

Enfant à partir de 5 ans Accompagné de Karine ton animatrice nature, participe à un atelier de fabrication d’instruments de musique à partir de feuille, coque de fruits, bois, roseaux ou bambou. Découvre les sons de la Nature, et apprends à fabriquer des instruments de musique avec des éléments naturels.

Enfant à partir de 5 ans Accompagné de Karine ton animatrice nature, participe à un atelier de fabrication d’instruments de musique à partir de feuille, coque de fruits, bois, roseaux ou bambou. Découvre les sons de la Nature, et apprends à fabriquer des instruments de musique avec des éléments naturels.

Enfant à partir de 5 ans OT Fronsadais dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville