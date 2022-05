Atelier des p’tits curieux “Land’art”, 18 août 2022, .

Atelier des p’tits curieux “Land’art”

2022-08-18 – 2022-08-18

EUR 3 Le land’art permet de se reconnecter tout en douceur avec la flore et la faune sauvage de proximité, d’évoluer de manière créative dans un environnement naturel, de se faire plaisir dans la collecte et dans la réalisation d’une œuvre éphémère. Pars à l’aventure avec Armelle, artiste-nature, et collecte des matériaux naturels dans le parc de l’étang de Tourenne cet été. Nous pourrons observer les couleurs et les formes des matériaux naturels collectés et réaliserons une œuvre d’art éphémère et écologique.

Enfant à partir de 5 ans

