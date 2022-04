Atelier des p’tits curieux : Land’Art de printemps au Château de Rivière La Rivière, 20 avril 2022, La Rivière.

Atelier des p’tits curieux : Land’Art de printemps au Château de Rivière rue goffre Château de la Rivière La Rivière

2022-04-20 09:30:00 – 2022-04-20 10:00:00 rue goffre Château de la Rivière

La Rivière Gironde La Rivière

EUR 3 Pissenlits, jonquilles, marguerites, pervenches, violettes blanches

ou mauves, feuilles de hêtre, ail des ours… C’est incroyable tout ce

que l’on peut faire avec cette nature printanière! Viens participer à un

atelier créatif autour des plantes du printemps. Une balade pour se

reconnecter et retrouver son lien avec « Dame-Nature », développer

sens et sensibilité et créer une œuvre éphémère en famille.

enfant à partir de 5 ans.

Pissenlits, jonquilles, marguerites, pervenches, violettes blanches

ou mauves, feuilles de hêtre, ail des ours… C’est incroyable tout ce

que l’on peut faire avec cette nature printanière! Viens participer à un

atelier créatif autour des plantes du printemps. Une balade pour se

reconnecter et retrouver son lien avec « Dame-Nature », développer

sens et sensibilité et créer une œuvre éphémère en famille.

enfant à partir de 5 ans.

+33 5 57 84 86 86

Pissenlits, jonquilles, marguerites, pervenches, violettes blanches

ou mauves, feuilles de hêtre, ail des ours… C’est incroyable tout ce

que l’on peut faire avec cette nature printanière! Viens participer à un

atelier créatif autour des plantes du printemps. Une balade pour se

reconnecter et retrouver son lien avec « Dame-Nature », développer

sens et sensibilité et créer une œuvre éphémère en famille.

enfant à partir de 5 ans.

OTF

rue goffre Château de la Rivière La Rivière

dernière mise à jour : 2022-03-31 par