Atelier des p’tits curieux “Jouets de la nature”, 30 août 2022, .

Atelier des p’tits curieux “Jouets de la nature”

2022-08-30 – 2022-08-30

EUR 3 Viens en famille sillonner le sentier de randonnée, où la Nature est bien présente. Cet atelier ludique te permettras de construire des jouets et jeux réalisés avec des éléments naturels tout en apprenant à décrypter la Nature environnante. La balade sera aussi basée sur l’expérimentation en famille des jeux confectionnés. L’outillage et le matériel nécessaire à l’élaboration des jouets et jeux seront fournis. S’équiper de bonne chaussures, voire de bottes et vêtements adaptés.

Enfant à partir de 5 ans

