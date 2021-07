Atelier des p’tits curieux « Jeu de piste » Saint-Germain-de-la-Rivière, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Atelier des p’tits curieux « Jeu de piste » 2021-07-28 – 2021-07-28

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde Saint-Germain-de-la-Rivière

EUR 3 3 Partons à la recherche des nids d’oiseaux et autres traces d’animaux!

Le cheminement sur les chemins de randonnées sera l’occasion d’observer la faune et la flore environnante. A l’aide d’outils créés par l’équipe d’Argiope, les enfants devront chercher des indices de présence d’animaux ou de végétaux et confectionner un « trésor de Nature ». Ce jeu de piste, sous forme de quizz et de chasse au trésor leur permettra d’acquérir des connaissances sur le milieu naturel et les espèces qui y vivent. Animation à partir de 7 ans.

+33 5 57 84 86 86

OTFronsadais

dernière mise à jour : 2021-06-24 par