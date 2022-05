Atelier des p’tits curieux “Initiation pêche au bouchon”

Atelier des p’tits curieux “Initiation pêche au bouchon”, 19 juillet 2022, . Atelier des p’tits curieux “Initiation pêche au bouchon”

2022-07-19 – 2022-07-19 EUR 3 Après une présentation des poissons d’eau douce et du matériel de pêche, c’est parti pour la pratique de la pêche au bouchon! Ton animateur t’aidera à identifier les poissons pêchés que nous remettrons ensuite à l’eau..

Animation à partir de 6 ans OTF dernière mise à jour : 2022-04-06 par

