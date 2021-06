Saint-Germain-de-la-Rivière Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde, Saint-Germain-de-la-Rivière Atelier des p’tits curieux « Enquête sur l’étang » Saint-Germain-de-la-Rivière Saint-Germain-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Germain-de-la-Rivière

Atelier des p’tits curieux « Enquête sur l’étang » Saint-Germain-de-la-Rivière, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Saint-Germain-de-la-Rivière. Atelier des p’tits curieux « Enquête sur l’étang » 2021-07-27 – 2021-07-27

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde Saint-Germain-de-la-Rivière EUR 3 3 Entrez dans la peau d’un naturaliste et partez sur les traces de Léon le gardon et aidez-le à retrouver ses compagnons !

Age minimum requis : 8 ans (lecture de cartes d’énigmes) Entrez dans la peau d’un naturaliste et partez sur les traces de Léon le gardon et aidez-le à retrouver ses compagnons !

Age minimum requis : 8 ans (lecture de cartes d’énigmes) +33 5 57 84 86 86 Entrez dans la peau d’un naturaliste et partez sur les traces de Léon le gardon et aidez-le à retrouver ses compagnons !

Age minimum requis : 8 ans (lecture de cartes d’énigmes) OTFronsadais dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Germain-de-la-Rivière Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Germain-de-la-Rivière Adresse Ville Saint-Germain-de-la-Rivière lieuville 44.94559#-0.32752