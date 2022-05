Atelier des p’tits curieux “Découverte des papillons”, 17 août 2022, .

Atelier des p’tits curieux “Découverte des papillons”

2022-08-17 09:30:00 – 2022-07-20 12:00:00

EUR 3 Il y a environ 150 espèces de papillons en France, la diversité de celles-ci sur un même site est synonyme de bonne santé écologique. Chenille, chrysalide et papillon Après une présentation du filet à papillon et avoir appris les gestes du parfait entomologiste, nous partirons en balade et tu pourras t’exercer à la capture dans le plus grand respect des papillons. Un diplôme d’apprenti entomologiste sera décerné aux jeunes participants.

Enfant à partir de 7 ans.

OTFronsadais

dernière mise à jour : 2022-04-06 par