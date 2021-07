Saint-Germain-de-la-Rivière Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde, Saint-Germain-de-la-Rivière Atelier des p’tits curieux « Anim’eau » Saint-Germain-de-la-Rivière Saint-Germain-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Germain-de-la-Rivière

Atelier des p’tits curieux « Anim’eau » Saint-Germain-de-la-Rivière, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Germain-de-la-Rivière. Atelier des p’tits curieux « Anim’eau » 2021-07-13 – 2021-07-13

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde Saint-Germain-de-la-Rivière Réunissons-nous autour de l’étang pour partir à la recherche des traces et empreintes qu’ont pu laisser les animaux. Découvrons également les secrets des mystérieux habitants qui peuplent cet étang.

Enfant à partir de 5 ans

Enfant à partir de 5 ans +33 5 57 84 86 86

Enfant à partir de 5 ans

