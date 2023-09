Portes ouvertes – Atelier des promenades – 3 agences d’architecture : Explorarchi – Agouf Architecture – Atelier de la tour atelier des promenades Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Portes ouvertes – Atelier des promenades – 3 agences d’architecture : Explorarchi – Agouf Architecture – Atelier de la tour atelier des promenades Saint-Brieuc, 13 octobre 2023, Saint-Brieuc. Portes ouvertes – Atelier des promenades – 3 agences d’architecture : Explorarchi – Agouf Architecture – Atelier de la tour Vendredi 13 octobre, 09h00 atelier des promenades Entrée libre Nous ouvrons notre atelier pour echanger sur notre pratique, faire decouvrir notre métier et pour discuter de la prise en compte des enjeux ecologiques dans la construction. Au plaisir de vous rencontrer atelier des promenades 21 rue des promenades, saint-brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00 Guillaume Agouf Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu atelier des promenades Adresse 21 rue des promenades, saint-brieuc Ville Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville atelier des promenades Saint-Brieuc latitude longitude 48.513511;-2.757867

atelier des promenades Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/