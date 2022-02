Atelier des petits : tissage – Manoir du Tourp La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

La Hague Manche La Hague Initiation au tissage artisanal grâce à des métiers à tisser inspirés de modèles traditionnels. Chacun pourra réaliser une pièce d’étoffe personnalisée en fil de coton coloré.

Séances d’1h30.

4,50€ par enfants– Pour les enfants de moins de 6 ans qui doivent être accompagnés.

