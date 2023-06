Exposition « La mosaïque contemporaine : un art toujours bien vivant ! » Atelier des petits pavés Saint-Sauveur-le-Vicomte, 16 septembre 2023, Saint-Sauveur-le-Vicomte.

En contre-bas du château médiéval de St Sauveur le Vicomte, j’ai installé il y a 19 ans l’«Atelier des petits pavés», mon lieu de création et d’exposition. Un endroit chaleureux et accueillant qui favorise les échanges et la découverte de la mosaïque, cet art plusieurs fois millénaire et toujours bien vivant !

Pour beaucoup, la mosaïque est un art du passé alors que cette technique est toujours actuelle et trouve de multiples applications (pièces uniques, version pour le jardin, travail de commande…).

Je la pratique de manière très personnelle depuis plus de 37 ans et j’aime présenter ses multiples possibilités de mises en œuvre.

Pour moi, tout commence par le plaisir des matériaux : les dénicher, les transformer, les faire dialoguer…et chanter. J’assemble toutes sortes de fragments et revisite la technique de la mosaïque en privilégiant une écriture fluide, aérée et lumineuse.

En septembre, le jardin se visite encore : un lieu poétique où l’on pu voir en situation mes « MOSAÏQUES AU VENT », une version conçue pour le jardin.

Bienvenue dans cet univers inédit, où le temps change de nature et laissez-vous embarquer dans un voyage intemporel avec la Matière.

Cécile Bouvarel