Atelier des petits : parures gauloises – Manoir du Tourp

2022-11-16 15:30:00 15:30:00 – 2022-11-16 17:00:00 17:00:00 Créez de jolis bijoux à partir de coquillages et d’argile. L’occasion également de découvrir des techniques utilisées par nos ancêtres comme la poterie ou le perçage des coquillages.

Des ateliers spécifiquement adaptés pour les petits de moins de 6…

