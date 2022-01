Atelier des petits : mon ami la mouette – Manoir du Tourp La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Atelier des petits : mon ami la mouette – Manoir du Tourp La Hague, 14 septembre 2022, La Hague. Atelier des petits : mon ami la mouette – Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp La Hague

2022-09-14 15:30:00 15:30:00 – 2022-09-14 17:00:00 17:00:00 Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp

La Hague Manche La Hague Grâce à une série de petits jeux sensoriels et d’observation sur le thème des oiseaux, aide Écume la mouette à prendre son envol. Puis fabrique, à l’aide de matériaux naturels, un joli portait de ta nouvelle amie.

Atelier spécifiquement adapté aux moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte gratuit.

Les grands frères et sœurs sont les bienvenus.

Sur réservation. Grâce à une série de petits jeux sensoriels et d’observation sur le thème des oiseaux, aide Écume la mouette à prendre son envol. Puis fabrique, à l’aide de matériaux naturels, un joli portait de ta nouvelle amie.

Atelier spécifiquement adapté aux… +33 2 33 01 85 89 http://www.letourp.com/ Grâce à une série de petits jeux sensoriels et d’observation sur le thème des oiseaux, aide Écume la mouette à prendre son envol. Puis fabrique, à l’aide de matériaux naturels, un joli portait de ta nouvelle amie.

Atelier spécifiquement adapté aux moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte gratuit.

Les grands frères et sœurs sont les bienvenus.

Sur réservation. Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp La Hague

dernière mise à jour : 2022-01-28 par OT Cotentin – La Hague

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp Ville La Hague lieuville Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp La Hague Departement Manche

La Hague La Hague Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/

Atelier des petits : mon ami la mouette – Manoir du Tourp La Hague 2022-09-14 was last modified: by Atelier des petits : mon ami la mouette – Manoir du Tourp La Hague La Hague 14 septembre 2022 La Hague manche

La Hague Manche