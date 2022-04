Atelier des petits : mon ami la mouette – Manoir du Tourp

Atelier des petits : mon ami la mouette – Manoir du Tourp, 22 juin 2022, . Atelier des petits : mon ami la mouette – Manoir du Tourp

2022-06-22 15:30:00 15:30:00 – 2022-06-22 17:00:00 17:00:00 Grâce à une série de petits jeux sensoriels et d’observation sur le thème des oiseaux, aide Écume la mouette à prendre son envol. Puis fabrique, à l’aide de matériaux naturels, un joli portait de ta nouvelle amie.

Atelier spécifiquement adapté aux… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville