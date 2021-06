Atelier des petits gnomes Museum de Toulouse, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Toulouse.

Atelier des petits gnomes

du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août à Museum de Toulouse

Peut-être le savez-vous? Dans certaines forêts quelque part près d’ici, vivent de drôles de petits bonhommes. Pas très grands, munis d’un bonnet, ils prennent soin de la forêt et de tous ceux qui y vivent. Discrets, voire timides, on les croise rarement… Ce sont les gnomes! Ils ont accepté, exceptionnellement, de s’installer à l’atelier des tout-petits. Ils souhaitent confier à nos petits gnomes à nous tout leur savoir sur la forêt, saison après saison. Plus on en sait et mieux on la protège! Durée : 30 min _Ateliers des tout-petits. Pour les enfants accompagnés de 3 à 6 ans_

Séances sur inscription à l’accueil dans la limite des places disponibles

Avis aux curieux et aux aventuriers ! Les tout-petits sont attendus par de drôles de petits bonhommes pour tout savoir de la forêt.

Museum de Toulouse 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T10:30:00 2021-07-07T12:30:00;2021-07-08T10:30:00 2021-07-08T12:30:00;2021-07-09T10:30:00 2021-07-09T12:30:00;2021-07-13T10:30:00 2021-07-13T12:30:00;2021-07-14T10:30:00 2021-07-14T12:30:00;2021-07-15T10:30:00 2021-07-15T12:30:00;2021-07-16T10:30:00 2021-07-16T12:30:00;2021-07-20T10:30:00 2021-07-20T12:30:00;2021-07-21T10:30:00 2021-07-21T12:30:00;2021-07-22T10:30:00 2021-07-22T12:30:00;2021-07-23T10:30:00 2021-07-23T12:30:00;2021-07-27T10:30:00 2021-07-27T12:30:00;2021-07-28T10:30:00 2021-07-28T12:30:00;2021-07-29T10:30:00 2021-07-29T12:30:00;2021-07-30T10:30:00 2021-07-30T12:30:00;2021-08-03T10:30:00 2021-08-03T12:30:00;2021-08-04T10:30:00 2021-08-04T12:30:00;2021-08-05T10:30:00 2021-08-05T12:30:00;2021-08-06T10:30:00 2021-08-06T12:30:00;2021-08-10T10:30:00 2021-08-10T12:30:00;2021-08-11T10:30:00 2021-08-11T12:30:00;2021-08-12T10:30:00 2021-08-12T12:30:00;2021-08-13T10:30:00 2021-08-13T12:30:00;2021-08-17T10:30:00 2021-08-17T12:30:00;2021-08-18T10:30:00 2021-08-18T12:30:00;2021-08-19T10:30:00 2021-08-19T12:30:00;2021-08-20T10:30:00 2021-08-20T12:30:00;2021-08-24T10:30:00 2021-08-24T12:30:00;2021-08-25T10:30:00 2021-08-25T12:30:00;2021-08-26T10:30:00 2021-08-26T12:30:00;2021-08-27T10:30:00 2021-08-27T12:30:00