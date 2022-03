Atelier des petits : cuir – Manoir du Tourp La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Atelier des petits : cuir – Manoir du Tourp La Hague, 28 septembre 2022, La Hague. Atelier des petits : cuir – Manoir du Tourp Omonville la Rogue Manoir du Tourp La Hague

2022-09-28 15:30:00 15:30:00 – 2022-04-27 17:00:00 17:00:00 Omonville la Rogue Manoir du Tourp

La Hague Manche Une initiation aux différentes techniques du travail du cuir à l’aide d’outils professionnels.

L’enfant repart avec un bracelet, un marque-page, une bourse ou autres objets personnalisés.

Atelier spécifiquement adapté aux moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte gratuit.

Sur réservation.

+33 2 33 01 85 89 http://www.letourp.com/

Durée 1h30. Omonville la Rogue Manoir du Tourp La Hague

