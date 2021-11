Lunel Lunel Hérault, Lunel ATELIER DES PETITS BIBLIOPHILES : ÉTOILE DE NOËL & CARTE DE VOEUX Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hérault

Après avoir parcouru les salles d’exposition du musée, les médiateurs proposent aux enfants de créer des cartes de vœux personnalisées. À l’aide de techniques mixtes, allant de la gravure au collage en passant par le dessin, les enfants réaliseront une carte unique. Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles. À partir de 8 ans. Matériel fourni. Le Musée Médard attend les enfants le mercredi 29 décembre 2021, à partir de 10 et jusqu’à 12h pour un atelier de décoration d’étoile de Noël et de carte de vœux. Après une découverte du musée, de l’exposition temporaire et de la bibliothèque de Louis Médard, les enfants sont conviés à participer à un atelier de création de cartes de vœux personnalisées . +33 4 67 87 83 95 Le Musée Médard attend les enfants le mercredi 29 décembre 2021, à partir de 10h et jusqu’à 12h pour un atelier de décoration d’étoile de Noël et de carte de vœux. Les petits bibliophiles invitent les enfants pour un de création. A l’aide de différentes techniques, les enfants créeront leur étoile de Noël qu’ils pourront accrocher, de retour chez eux. Des décorations qui vont embellir le sapin de Noël des petits bibliophiles !

