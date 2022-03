Atelier des petits : aquarelle – Manoir du Tourp La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Atelier des petits : aquarelle – Manoir du Tourp La Hague, 25 mai 2022, La Hague. Atelier des petits : aquarelle – Manoir du Tourp Omonville la Rogue Manoir du Tourp La Hague

2022-05-25 15:30:00 15:30:00 – 2022-05-25 17:00:00 17:00:00 Omonville la Rogue Manoir du Tourp

La Hague Manche Utilisée par de nombreux artistes, cette technique de peinture à l’eau est parfaitement adaptée aux paysages marins de chez nous. Elle permettra à chacun d’exprimer sa créativité grâce au matériel spécifique mis à disposition et de créer sa propre interprétation des paysages du Cotentin.

Pour les enfants de moins de 6 ans. Sur réservation – Les enfants doivent être accompagnés.
+33 2 33 01 85 89 http://www.letourp.com/

Pour les enfants de moins de 6 ans. Sur réservation – Les enfants doivent être accompagnés. Omonville la Rogue Manoir du Tourp La Hague

